Bayern Monaco, Kahn duro con Alaba: “Offerto rinnovo su tappeto rosso ma lui e il suo agente…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il nome di David Alaba è senza dubbio tra i più chiacchierati del momento in ottica calciomercato. Il difensore del Bayern Monaco sembra ormai destinato a salutare il club con il quale ha vinto davvero tutto. Eppure, le fasi per l'eventuale rinnovo di contratto ci sono state e sono state molteplici. Nonostante tutto, però, ancora nessun accordo e, anzi, diverse le polemiche. A parlare in modo piuttosto duro e netto è stato il leggendario portiere tedesco e ora membro del consiglio di amministrazione del club Oliver Kahn ai microfoni della Bild."Al momento non ho idea di cosa debba accadere per il prolungamento del contratto con Alaba", ha esordito l'ex portiere. "Gli abbiamo servito un contratto importante con condizioni molto favorevoli su un tappeto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il nome di Davidè senza dubbio tra i più chiacchierati del momento in ottica calciomercato. Il difensore delsembra ormai destinato a salutare il club con il quale ha vinto davvero tutto. Eppure, le fasi per l'eventualedi contratto ci sono state e sono state molteplici. Nonostante tutto, però, ancora nessun accordo e, anzi, diverse le polemiche. A parlare in modo piuttostoe netto è stato il leggendario portiere tedesco e ora membro del consiglio di amministrazione del club Oliverai microfoni della Bild."Al momento non ho idea di cosa debba accadere per il prolungamento del contratto con", ha esordito l'ex portiere. "Gli abbiamo servito un contratto importante con condizioni molto favorevoli su un...

