Torino, si uccide in videochiamata davanti alla figlia di 6 anni: è colpa di tua madre

A Torino un padre si suicida in videochiamata con la figlia di 6 anni. Le lascia un biglietto: "è colpa di tua madre". In un piccolo paesino del Canavese, sulle montagne del torinese un padre si toglie la vita mentre è in videochiamata con la figlia. La bambina di appena sei anni assiste all'atroce scena

