Tenta di uccidere il compagno e di rapinarlo sotto l' effetto di droga e alcool

arrestata in flagranza di reato una cittadina marocchina, 42 enne, resasi responsabile di tentato omicidio e di tentata rapina nei confronti del compagno ...È stata arrestata in flagranza di reato una donna marocchina di 42 anni, sorpresa nel tentativo di assassinare il compagno. È successo a Pisticci, in provincia di Matera. Le ...