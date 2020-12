Sonia Lorenzini contro Rosalinda Cannavò: lite al GF Vip nella notte (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo la puntata le due vip sono state protagoniste di una lite Sonia Lorenzini ha accusato Rosalinda Cannavò di averla nominata nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne sia stata durante la settimana per l’attrice siciliana una spalla su cui piangere al GF Vip. Infatti Rosalinda è entrata in crisi per via dei suoi sentimenti sul fidanzato Giuliano. L’ex tronista è rimasta infatti stupita di essere stata nominata da Rosalinda. L’attrice è in crisi perché l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip l’ha fatta crescere e cambiare e questo non la rende sicura del suo rapporto con il fidanzato Giuliano. Così durante la scorsa settimana Sonia è stata un’amica preziosa per l’attrice offrendosi di ascoltare i suoi lunghi sfoghi e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo la puntata le due vip sono state protagoniste di unaha accusatodi averla nominata nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne sia stata durante la settimana per l’attrice siciliana una spalla su cui piangere al GF Vip. Infattiè entrata in crisi per via dei suoi sentimenti sul fidanzato Giuliano. L’ex tronista è rimasta infatti stupita di essere stata nominata da. L’attrice è in crisi perché l’esperienzacasa del Grande Fratello Vip l’ha fatta crescere e cambiare e questo non la rende sicura del suo rapporto con il fidanzato Giuliano. Così durante la scorsa settimanaè stata un’amica preziosa per l’attrice offrendosi di ascoltare i suoi lunghi sfoghi e ...

