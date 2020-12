LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer è sul podio! Grande rimonta di Kristoffersen! (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.38 L’Italia non saliva sul podio a Camiglio dal 2016. Anche allora fu un terzo posto con Stefano Gross, che oggi ha inforcato. 21.37 Vinatzer, in queste condizioni, ha fatto il massimo possibile. Secondo podio in carriera e conferma importante dopo il quarto posto di ieri. Oggi era il più giovane in gara, l’unico classe 1999. 21.36 Una seconda manche decisa dalle condizioni della pista. Come ieri in Alta Badia, gli ultimi a partire si sono ritrovati un mano ormai deteriorato. Kristoffersen, senza fare nulla di eccezionale, ha vinto. 21.35 Henrik Kristoffersen, 12° al termine della prima manche, ha vinto lo Slalom di Madonna di Campiglio con 0.33 sul connazionale Foss-Solevaag e 0.34 su Alex Vinatzer. 4° l’austriaco Feller a ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.38 L’Italia non saliva sul podio a Camiglio dal 2016. Anche allora fu un terzo posto con Stefano Gross, che oggi ha inforcato. 21.37, in queste condizioni, ha fatto il massimo possibile. Secondo podio in carriera e conferma importante dopo il quarto posto di ieri. Oggi era il più giovane in gara, l’unico classe 1999. 21.36 Una seconda manche decisa dalle condizioni della pista. Come ieri in Alta Badia, gli ultimi a partire si sono ritrovati un mano ormai deteriorato. Kristoffersen, senza fare nulla di eccezionale, ha vinto. 21.35 Henrik Kristoffersen, 12° al termine della prima manche, ha vinto lodi Madonna dicon 0.33 sul connazionale Foss-Solevaag e 0.34 su. 4° l’austriaco Feller a ...

