Le notizie sbagliate 2020 | dal ' padre' di Paolo Rossi all' aggressione a Carocci a Teddy Reno | Leggo ricorda i suoi errori

(Di martedì 22 dicembre 2020) Quando alla fine dello scorso anno avevamo pubblicato l'elenco di tutti i nostri, oltre a chiedere scusa ai lettori, ci eravamo ripromessi di migliorare. Ci abbiamo provato. E in parte ci siamo ...

Quando alla fine dello scorso anno avevamo pubblicato l'elenco di tutti i nostri errori, oltre a chiedere scusa ai lettori, ci eravamo ripromessi di migliorare. Ci abbiamo provato. E in parte ...A Gattuso non è andato giù l'approccio della partita contro la Lazio, troppo tenero, poco aggressivo: un atteggiamento sbagliato che non vuole rivedere mai più, a cominciare dalla sfida di domani con ...