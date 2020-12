La terra trema in Sicilia: forte scossa di terremoto (Di martedì 22 dicembre 2020) Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 21.27 locali in Sicilia, in prossimità della Costa ragusana. Una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.4, è stata avvertita in Sicilia questa sera, esattamente alle ore 21.27. L’epicentro è risultato essere ad una quindicina di kilometri da Vittoria, nel ragusano, ed è stata avvertita anche a Catania e Siracusa e nei comuni vicini a circa 20km di distanza tra cui: Acate, Gela e Santa Croce Camerina. Le coordinate geografiche esatte (lat, lon) 36.92, 14.37 ed è stimata una profondità di 30 km. LEGGI ANCHE >>> terremoto a Foggia: la scossa avvertita in tutta la provincia LEGGI ANCHE >>> terremoto in Calabria: la ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Unadiè stata avvertita alle 21.27 locali in, in prossimità della Costa ragusana. Unadi, magnitudo 4.4, è stata avvertita inquesta sera, esattamente alle ore 21.27. L’epicentro è risultato essere ad una quindicina di kilometri da Vittoria, nel ragusano, ed è stata avvertita anche a Catania e Siracusa e nei comuni vicini a circa 20km di distanza tra cui: Acate, Gela e Santa Croce Camerina. Le coordinate geografiche esatte (lat, lon) 36.92, 14.37 ed è stimata una profondità di 30 km. LEGGI ANCHE >>>a Foggia: laavvertita in tutta la provincia LEGGI ANCHE >>>in Calabria: la ...

