Apple torna a pensare all’auto elettrica e lavora su batterie all’avanguardia

Leggi su wired

(Di martedì 22 dicembre 2020)rispolvera il suo piano per entrare nel mercato dell’autoe punta a lanciare un veicolo a guida autonoma entro il 2024. Lo riportano fonti di Reuters, secondo cui Cupertino utilizzerà per il progetto anche ledi sua produzione, studiate per ridurre il costo e allungare la durata della carica in termini di chilometri, così da competere con le case produttrici rivali come, per esempio, Waymo, l’unità di Alphabet che ha realizzato i robo-taxi senza conducente per passeggeri. Con il suo Project Titan (questo il nome con cuiha avviato il suo progetto nel 2014) il colosso vuole realizzare un veicolo elettrico autonomo per il mercato di massa a tutti gli effetti, mentre indiscrezioni circolate in passato parlavano invece di un furgone. Ma questo rappresenta una grossa sfida in termini di ...