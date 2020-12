Variante Covid, a inizio dicembre l’impennata di casi nelle carceri della contea inglese del Kent. E ora si cerca il “paziente zero” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sulla nuova Variante di coronavirus scoperta in Regno Unito e già diffusa in altri Paesi del mondo, Italia compresa, le informazioni disponibili sono ancora poche. Se non che potrebbe avere una contagiosità superiore del 70% rispetto al virus attuale. A Downing Street il primo campanello d’allarme è arrivato proprio dai dati dei contagi: come riporta Repubblica, a metà dicembre quattro delle cinque aree più infette dell’Inghilterra si trovavano nella contea del Kent, a sud-est di Londra, una zona finora poco colpita dall’emergenza sanitaria e da cui ora si pensa che sia partita la mutazione. Il picco di casi è stato registrato nell’isola di Elmley, dove si trovano tre carceri. Il 12 dicembre, riferisce il quotidiano, il 40% dei detenuti era risultato positivo, un tasso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sulla nuovadi coronavirus scoperta in Regno Unito e già diffusa in altri Paesi del mondo, Italia compresa, le informazioni disponibili sono ancora poche. Se non che potrebbe avere una contagiosità superiore del 70% rispetto al virus attuale. A Downing Street il primo campanello d’allarme è arrivato proprio dai dati dei contagi: come riporta Repubblica, a metàquattro delle cinque aree più infette dell’Inghilterra si trovavano nelladel, a sud-est di Londra, una zona finora poco colpita dall’emergenza sanitaria e da cui ora si pensa che sia partita la mutazione. Il picco diè stato registrato nell’isola di Elmley, dove si trovano tre. Il 12, riferisce il quotidiano, il 40% dei detenuti era risultato positivo, un tasso ...

