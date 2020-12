Usa, condannato all'ergastolo per colpa di una falsa testimonianza: torna libero dopo 37 anni di carcere (Di lunedì 21 dicembre 2020) Walter Forbes ha passato più di 37 anni in carcere per un delitto mai commesso. L'uomo, originario del Michigan, nel maggio del 1983 venne condannato all'ergastolo con l'accusa di incendio doloso e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) Walter Forbes ha passato più di 37inper un delitto mai commesso. L'uomo, originario del Michigan, nel maggio del 1983 venneall'con l'accusa di incendio doloso e ...

MediasetTgcom24 : Usa, condannato all'ergastolo per colpa di una falsa testimonianza: torna libero dopo 37 anni di carcere… - Verdoux11 : RT @MediasetTgcom24: Usa, condannato all'ergastolo per colpa di una falsa testimonianza: torna libero dopo 37 anni di carcere #WalterForbe… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Usa, condannato all'ergastolo per colpa di una falsa testimonianza: torna libero dopo 37 anni di carcere #WalterForbe… - BlackEagle1967 : RT @MediasetTgcom24: Usa, condannato all'ergastolo per colpa di una falsa testimonianza: torna libero dopo 37 anni di carcere #WalterForbe… - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Usa, condannato all'ergastolo per colpa di una falsa testimonianza: torna libero dopo 37 anni di carcere #WalterForbe… -