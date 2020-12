Thuram squalificato per sei giornate per uno sputo ad un avversario (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stangata su Marcus Thuram che per uno sputo ad un avversario è stato multato e squalificato per sei giornate Stangata su Marcus Thuram che è stato squalificato per sei giornate dopo lo sputo contro Stefan Posch nel corso della sfida con l’Hoffenheim. All’attaccante del Borussia Mönchengladbach è stata comminata anche una multa da 40mila euro. Il comunicato. «Il tribunale sportivo della Federcalcio tedesca (DFB) ha sospeso Marcus Thuram dal club della Bundesliga Borussia Mönchengladbach, in un procedimento a giudice unico dopo che il comitato di controllo della DFB è stato accusato di aver aggredito l’avversario dopo un precedente fallo contro di lui, per sei partite ufficiali e una multa di 40.000 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stangata su Marcusche per unoad unè stato multato eper seiStangata su Marcusche è statoper seidopo locontro Stefan Posch nel corso della sfida con l’Hoffenheim. All’attaccante del Borussia Mönchengladbach è stata comminata anche una multa da 40mila euro. Il comunicato. «Il tribunale sportivo della Federcalcio tedesca (DFB) ha sospeso Marcusdal club della Bundesliga Borussia Mönchengladbach, in un procedimento a giudice unico dopo che il comitato di controllo della DFB è stato accusato di aver aggredito l’dopo un precedente fallo contro di lui, per sei partite ufficiali e una multa di 40.000 ...

