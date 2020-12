Serie A | risultati e classifica della 13ª giornata

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Milan, che è tornato a vincere, rimane in testa con un punto in più dell'Inter e quattro in piùJuventus

Il Milan, che è tornato a vincere, rimane in testa con un punto in più dell'Inter e quattro in più della Juventus La tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si è giocata tra sabato 19 ...ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Dove vedere la Serie A in tv o diretta streaming? Ecco tutte le gare della 14^ giornata su Sky e DAZN ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Dopo il weekend di campionato, ora ...