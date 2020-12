Omicidio Padova, il nonno: «Mia figlia aveva parlato di lui ai Carabinieri» (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Nemmeno una bestia ammazza in quel modo i propri figli. Ma che uomo era questo?» queste le dure parole di Aldo Calzarotto, padre di Roberta. Parole che seguono il gesto compiuto da Alessandro Pontin, il quale dopo aver ucciso i suoi due figli, si è tolto la vita. L’uomo, separato dalla moglie, non pagava gli L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Nemmeno una bestia ammazza in quel modo i propri figli. Ma che uomo era questo?» queste le dure parole di Aldo Calzarotto, padre di Roberta. Parole che seguono il gesto compiuto da Alessandro Pontin, il quale dopo aver ucciso i suoi due figli, si è tolto la vita. L’uomo, separato dalla moglie, non pagava gli L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

avvmacellaro : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - fabryegio : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - M_decimoMeridio : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - giovannilegena : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - PrincipiFranco : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… -