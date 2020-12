Juve, presunta bestemmia di Buffon: niente squalifica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata Lyanco del Torino, Kessie del Milan e Marrone del Crotone, tutti e tre erano diffidati e, con il cartellino giallo preso nell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea hato per una giornata Lyanco del Torino, Kessie del Milan e Marrone del Crotone, tutti e tre erano diffidati e, con il cartellino giallo preso nell'...

MRoscioni : La legge per alcuni è più uguale che per altri '..il giudice sportivo non ha ricevuto dalla Procura federale alcun… - sportli26181512 : Presunta bestemmia di Buffon: ecco perché non è stato squalificato: Presunta bestemmia di Buffon: ecco perché non è… - ale5_maggio : @ilciccio67 @Il_Mago_KK NO! Nessuno pensa che Dybala sia Sivori o Platini o Zidane, ma appartiene a quella categori… - Chribbo96 : @GianlucaGarro @clape87 Dire che in CL non sia stato decisivo è il solito luogo comune sulla presunta poca incidenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve presunta Presunta bestemmia di Buffon: ecco perché non è stato squalificato La Gazzetta dello Sport Caso Suarez: l'uruguaiano avrebbe ammesso di conoscere contenuto prova d'esame

Difficile che venga riascoltato il dirigente della Juventus Federico Cherubini ... Procura di Perugia hanno però fatto emergere una presunta agevolazione a Suarez per il superamento dell'esame ...

Il Pontedera batte la Juve U23 e vola in zona playoff

La Juventus reagisce nella ripresa e al 22' trova il pari con Brighenti, su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per presunta trattenuta di Milani ai danni di Andrade. Nel finale le squadre si allu ...

Difficile che venga riascoltato il dirigente della Juventus Federico Cherubini ... Procura di Perugia hanno però fatto emergere una presunta agevolazione a Suarez per il superamento dell'esame ...La Juventus reagisce nella ripresa e al 22' trova il pari con Brighenti, su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per presunta trattenuta di Milani ai danni di Andrade. Nel finale le squadre si allu ...