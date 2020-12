Dramma in Via Nettunense, uomo falciato da un’auto: interviene l’elisoccorso (FOTO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dramma ieri pomeriggio sulla Via Nettunense nella zona di Castel Gandolfo dove un uomo di 77 anni è stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato nei pressi del distributore della Fiamma 2000. A causa delle gravi ferite riportate è stato necessario il ricovero d’urgenza in ospedale mediante l’elisoccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Albano. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020)ieri pomeriggio sulla Vianella zona di Castel Gandolfo dove undi 77 anni è stato investito da. L’incidente si è verificato nei pressi del distributore della Fiamma 2000. A causa delle gravi ferite riportate è stato necessario il ricovero d’urgenza in ospedale mediante. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Albano. su Il Corriere della Città.

