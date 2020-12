Ariana Grande si sposa, online l’annuncio del fidanzamento con Dalton Gomez (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nell’annuncio, la parola «matrimonio» non è mai comparsa. In sua vece, e in vece, forse, di ogni legame materiale, Ariana Grande ha preferito il concetto etereo di amore eterno. «Per sempre, e anche di più», ha scritto su Instagram l’ex stellina Disney, pubblicando sul proprio profilo una serie di immagine stretta al fidanzato, Dalton Gomez. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nell’annuncio, la parola «matrimonio» non è mai comparsa. In sua vece, e in vece, forse, di ogni legame materiale, Ariana Grande ha preferito il concetto etereo di amore eterno. «Per sempre, e anche di più», ha scritto su Instagram l’ex stellina Disney, pubblicando sul proprio profilo una serie di immagine stretta al fidanzato, Dalton Gomez.

NetflixIT : ariana grande: excuse me, i love you è ora disponibile. Ariana, scusa ma ti amiamo anche noi ?? - rtl1025 : ?? @ArianaGrande si sposa! Parliamo dell'annuncio dato via Instagram a #Shaker! ?? #rtl1025 #ariana - hxrietxoxo : RT @NetflixIT: ariana grande: excuse me, i love you è ora disponibile. Ariana, scusa ma ti amiamo anche noi ?? - Dreamingirl04 : RT @NetflixIT: ariana grande: excuse me, i love you è ora disponibile. Ariana, scusa ma ti amiamo anche noi ?? - peppe844 : RT @perchetendenza: #excusemeiloveyou: Perché è ora disponibile su @NetflixIT il docu-film dello Sweetener World Tour di Ariana Grande http… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariana Grande Ariana Grande sposerà Dalton Gomez: l'annuncio con il bellissimo anello di fidanzamento MTV.IT Ariana Grande e Dalton Gomez sono fidanzati

Ariana Grande è una donna fidanzata… di nuovo! La nuova principessa del POP ha letteralmente spaccato l’internet condividendo personalmente la notizia sui social, accompagnata da una serie di scatti n ...

Novità Netflix – Ariana Grande: Excuse me, I love you: il docufilm in uscita oggi

Dal catalogo delle novità Netflix in uscita a dicembre arriva Ariana Grande: Excuse me, I love you. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul docufilm dedicato alla nota popstar. Oggi, il catalogo delle us ...

Ariana Grande è una donna fidanzata… di nuovo! La nuova principessa del POP ha letteralmente spaccato l’internet condividendo personalmente la notizia sui social, accompagnata da una serie di scatti n ...Dal catalogo delle novità Netflix in uscita a dicembre arriva Ariana Grande: Excuse me, I love you. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul docufilm dedicato alla nota popstar. Oggi, il catalogo delle us ...