Ariana Grande si sposa con Dalton Gomez

Ariana Grande si sposa: ufficiale il fidanzamento con Dalton Gomez. È stata la stessa cantante ad annunciare la novità su Instagram. Aveva anticipato un cambiamento nella sua vita personale nel post dedicato al suo nuovo documentario. Ora è arrivata la conferma. Ariana Grande è ufficialmente fidanzata con Dalton Gomez. A darne notizia la stessa cantante con…

NetflixIT : ariana grande: excuse me, i love you è ora disponibile. Ariana, scusa ma ti amiamo anche noi ?? - rtl1025 : ?? @ArianaGrande si sposa! Parliamo dell'annuncio dato via Instagram a #Shaker! ?? #rtl1025 #ariana - CorrNazionale : #ArianaGrande si sposa: ufficiale il fidanzamento con #DaltonGomez. È stata la stessa cantante ad annunciare la nov… - andrew200189 : RT @news_dei_vip: È finalmente uscito l’attesissimo documentario di Ariana Grande #excusemeiloveyou - news_dei_vip : È finalmente uscito l’attesissimo documentario di Ariana Grande #excusemeiloveyou -