Zucchero a Domenica In: «Quando tocchi il fondo c’è sempre qualcuno che ti aiuta». Poi la battuta choc: «Caricala sul furgone» (Di domenica 20 dicembre 2020) Zucchero ospite di Mara Venier a Domenica In. In collegamento da casa, circondato dalla sua band, l’artista si è esibito con alcuni dei suoi brani più famosi e amati dal pubblico, aprendosi poi in una confessione personale. Oltre ad alcuni brani dell’ultimo album, D.O.C., Zucchero ha cantato anche Così Celeste, uno dei brani più famosi dell’intera carriera e incluso nel disco Spirito DiVino del 1995. Il cantante ha raccontato gli anni precedenti a quel disco: «Quando pensi di aver toccato il fondo, grazie a Dio c’è sempre qualcuno che ti prende per i capelli. L’ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c’è sempre qualcuno o qualcosa che ti aiuta. C’è una parte di me che ancora si deve chiarire; l’ultimo album, in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 dicembre 2020)ospite di Mara Venier aIn. In collegamento da casa, circondato dalla sua band, l’artista si è esibito con alcuni dei suoi brani più famosi e amati dal pubblico, aprendosi poi in una confessione personale. Oltre ad alcuni brani dell’ultimo album, D.O.C.,ha cantato anche Così Celeste, uno dei brani più famosi dell’intera carriera e incluso nel disco Spirito DiVino del 1995. Il cantante ha raccontato gli anni precedenti a quel disco: «pensi di aver toccato il, grazie a Dio c’èche ti prende per i capelli. L’ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c’èo qualcosa che ti. C’è una parte di me che ancora si deve chiarire; l’ultimo album, in ...

GiovanniVerdoli : RT @IlPaoloGiordano: Quello di Zucchero a Domenica In è un signor collegamento: no playback, una band intera, canzoni riarrangiate, sbavatu… - emibonafede20 : RT @peppe844: #domenicaIn Più Zucchero e meno Morgan in tv: la lezione di Sugar a Domenica In - peppe844 : #domenicaIn Più Zucchero e meno Morgan in tv: la lezione di Sugar a Domenica In - RitaC70 : Domenica In, 'caricala sul furgone'. Mara Venier, la battuta raggelante di Zucchero, lei reagisce così - Tranviereincaz1 : @Cecco_Piantoni Grazie Cecco ???????????? ottimo scelta grande Zucchero... Buona domenica anche a Te -