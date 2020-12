Real Madrid, Perez: “Nulla tornerà ad essere come prima. Zidane un simbolo” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Questa pandemia ci ha cambiato la vita. Ci troviamo in un panorama che era difficile da immaginare e che ha coinvolto anche il calcio. L’8 marzo si è giocata l’ultima partita con il pubblico al Bernabeu. Ci troviamo davanti a una Realtà molto difficile, con delle conseguenze impronosticabili: la supereremo con l’unità. Il meglio del Real Madrid sono i suoi soci. Senza di voi Nulla di ciò che facciamo avrebbe senso”. Così Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha introdotto questa mattina l’assemblea dei soci, durante la quale ha evidenziato le difficoltà economiche del club. “L’assenza del pubblico – osserva – ha provocato un calo delle entrate come per tutti i club. Abbiamo dovuto ridurre parte degli stipendi e per questo ringrazio le rose ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “Questa pandemia ci ha cambiato la vita. Ci troviamo in un panorama che era difficile da immaginare e che ha coinvolto anche il calcio. L’8 marzo si è giocata l’ultima partita con il pubblico al Bernabeu. Ci troviamo davanti a unatà molto difficile, con delle conseguenze impronosticabili: la supereremo con l’unità. Il meglio delsono i suoi soci. Senza di voidi ciò che facciamo avrebbe senso”. Così Florentino, presidente del, ha introdotto questa mattina l’assemblea dei soci, durante la quale ha evidenziato le difficoltà economiche del club. “L’assenza del pubblico – osserva – ha provocato un calo delle entrateper tutti i club. Abbiamo dovuto ridurre parte degli stipendi e per questo ringrazio le rose ...

sportface2016 : #RealMadrid, #Perez: 'Nulla tornerà ad essere come prima, la pandemia ci ha cambiato la vita'. E su #Zidane... - PinoMeazza : RT @SStefano93: Lo Spezia viene a San Siro con 3 attaccanti. Noi invece li aspettiamo con 5 difensori e Gagliardini, manco fosse il Real Ma… - AlessandroMagg4 : Per il Real Madrid è tempo di scelte e di mercato, dopo l'infortunio di Randolph. - mcarniglia20 : Per il Real Madrid è tempo di scelte e di mercato, dopo l'infortunio di Randolph. - antoteven : Per il Real Madrid è tempo di scelte e di mercato, dopo l'infortunio di Randolph. -