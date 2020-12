Milan, Pioli: “Gol di Leao provato in allenamento. Contro la Lazio con tante assenze” (Di domenica 20 dicembre 2020) Un Milan convincente porta a casa l'intera posta in palio dal Mapei di Reggio Emilia. Il tecnico Stefano Pioli analizza la prestazione della squadra dopo la vittoria sul Sassuolo ai microfoni di Sky Sport:" Partenza davvero perfetta con il gol di Leao ma noi abbiamo almeno cinque situazioni per il calcio d'avvio e le alterniamo. Volevamo approcciare bene la partita perchè nelle ultime eravamo mancati. Speriamo sempre che le cose vadano nel miglior modo possibile; sono stati bravi Diaz e Calhanoglu e Leao a concludere bene. Volevamo quasi giocare senza centravanti per non dare riferimenti ai loro difensori centrali. Le squadre forte si sanno adattare alle caratteristiche dei giocatori che scendono in campo pur mantenendo i propri principi. Non eravamo soddisfatti degli ultimi due pareggi, noi giochiamo sempre per ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Unconvincente porta a casa l'intera posta in palio dal Mapei di Reggio Emilia. Il tecnico Stefanoanalizza la prestazione della squadra dopo la vittoria sul Sassuolo ai microfoni di Sky Sport:" Partenza davvero perfetta con il gol dima noi abbiamo almeno cinque situazioni per il calcio d'avvio e le alterniamo. Volevamo approcciare bene la partita perchè nelle ultime eravamo mancati. Speriamo sempre che le cose vadano nel miglior modo possibile; sono stati bravi Diaz e Calhanoglu ea concludere bene. Volevamo quasi giocare senza centravanti per non dare riferimenti ai loro difensori centrali. Le squadre forte si sanno adattare alle caratteristiche dei giocatori che scendono in campo pur mantenendo i propri principi. Non eravamo soddisfatti degli ultimi due pareggi, noi giochiamo sempre per ...

