Jasmine Carrisi | che smacco a Mara Venier | le da ‘buca’ in diretta

Leggi su chenews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Domenica In, nel collegamento con i giudici di The Voice ne manca uno,, cheper: qual è il motivo della sua assenza? Questo pomeriggio a Domenica In è andata in onda una puntata decisamente emozionante, tanti ospiti eccezionali a partire da Zucchero, in collegamento da casa ha regalato momenti di grande musica e spettacolo. Tante le emozioni e le risate, tra gag e ricordi il pomeriggio diè proseguito liscio. Nella seconda parte del Talk era previsto un collegamento con i giudici di The Voice Senior, ma non tutti si sono presentati. LEGGI ANCHE>>>Domenica In,chiede aiuto: che succede in? LEGGI ...