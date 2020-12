Formazioni ufficiali Inter-Spezia, Serie A 2020/2021 (Di domenica 20 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Inter-Spezia, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroazzurri vogliono vincere ancora per provare ad avvicinarsi al Milan capolista. A San Siro arrivano i liguri, reduci da un discreto inizio di stagione nella massima Serie. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15. Le Formazioni ufficiali Inter: in attesa Spezia: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Ledi, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di. I neroazzurri vogliono vincere ancora per provare ad avvicinarsi al Milan capolista. A San Siro arrivano i liguri, reduci da un discreto inizio di stagione nella massima. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15. Le: in attesa: in attesa SportFace.

clikservernet : Torino-Bologna: le formazioni ufficiali - Noovyis : (Torino-Bologna: le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - infoitsport : Torino-Bologna, le formazioni ufficiali - SmorfiaDigitale : Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: ancora out Sirigu, c Izzo titolare - Cagliari_1920 : Cagliari-Udinese: formazioni ufficiali, tabellino e cronaca in diretta – LIVE -