Coronavirus, focolaio all'istituto Immacolata con un decesso: addio a suor Teresa (Di domenica 20 dicembre 2020) suore Teresa focolaio all'istituto Immacolata di Novara. E purtroppo si registra anche un decesso: addio a suore Teresa Piccinini, 88 anni, delegata delle Ex allieve di Novara. Attualmente sono tre le ... Leggi su novaratoday (Di domenica 20 dicembre 2020)all'di Novara. E purtroppo si registra anche unPiccinini, 88 anni, delegata delle Ex allieve di Novara. Attualmente sono tre le ...

repubblica : Coronavirus, in Salento focolaio dopo la processione: centinaia di fedeli accalcati e molti senza mascherina [di Fr… - NovaraToday : Coronavirus, focolaio all'istituto Immacolata con un decesso: addio a suor Teresa - The_elivseli : Beh che dire... dopo il focolaio al collegiale di livigno, pare ci siano atleti e allenatori positivi al covid dopo… - cronacacaserta : Focolaio covid nel call center: 30 positivi al virus - cai98274188 : @Drittorovescio_ Si tratta della Cnn, che ha mandato in onda una mappa dove è indicata l’Italia come il centro del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Turi, focolaio Covid in Rssa: 45 i contagi accertati di cui 37 anziani. Altri 99 positivi a Mola, Modugno e Sannicandro La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, bollettino 20 dicembre: dati regione per regione

Coronavirus, tutti i dati regione per regione ... 556 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.722 in più rispetto a ieri ...

A Nettuno oggi due decessi da coronavirus e sei nuovi contagi

In data odierna si registrano due decessi causati dal Coronavirus tra cui un uomo classe 1931 che era ricoverato in una struttura sanitaria. "Continuiamo ...

Coronavirus, tutti i dati regione per regione ... 556 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.722 in più rispetto a ieri ...In data odierna si registrano due decessi causati dal Coronavirus tra cui un uomo classe 1931 che era ricoverato in una struttura sanitaria. "Continuiamo ...