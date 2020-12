Aiello | chi è la nuova promessa dei Big di Sanremo 2021

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nonostante le difficoltà, anche quest’anno il Festival diavrà luogo, con alla guida la coppia vincente della scorsa edizione, Amadeus e Fiorello. I big in gara sono appena stati annunciati, e tra loro ci sarà anche, cantautore cosentino che si sta affermando sempre di più sulla scena italiana. L’infanzia insieme alla musica Antonio, all’anagrafe, è nato a Cosenza il 26 luglio 1985 ma vive nella sua città adottiva, Roma. La sua passione per la musica è evidente fin da piccolo, la colonna sonora della sua infanzia è principalmente rhythm and blues con Barry White, Stevie Wonder, Whitey Houston e tutte le altre icone della black music. A 10 anni inizia a prendere lezioni di piano e successivamente anche di violino. A 16 anni inizia a dedicarsi anche al canto, non solo con le cover ma anche con pezzi suoi ...