“Pronto a denunciarlo”. Amadeus furioso, stavolta non ci passa su. Nessun perdono (Di sabato 19 dicembre 2020) Giovedì scorso è andato in onda l’appuntamento con ‘Sanremo Giovani’, condotto da Amadeus. Quest’ultimo ha anche annunciato i nomi di tutti i big che prenderanno parte alla 71° edizione del Festival di Sanremo, in programma a marzo 2021. Sono anche stati rivelati coloro che parteciperanno nella categoria ‘Nuove Proposte’. Ma per il direttore artistico e conduttore non sono giorni tranquilli, infatti è stato attaccato dal collega Bruno Vespa, a causa del ritardo accumulato. ‘Porta a Porta’ è iniziato verso l’una di notte e questo ha fatto infuriare il presentatore, che avrebbe voluto più rispetto da parte di Amedeo Sebastiani. Un altro episodio molto negativo riguarda la vicenda legata a Morgan, estromesso dalla giuria di ‘Sanremo Giovani’ per le gravi accuse al padrone di casa. I giudici sono infatti stati solo tre, ovvero Luca Barbarossa, Piero Pelù e Beatrice Venezi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Giovedì scorso è andato in onda l’appuntamento con ‘Sanremo Giovani’, condotto da. Quest’ultimo ha anche annunciato i nomi di tutti i big che prenderanno parte alla 71° edizione del Festival di Sanremo, in programma a marzo 2021. Sono anche stati rivelati coloro che parteciperanno nella categoria ‘Nuove Proposte’. Ma per il direttore artistico e conduttore non sono giorni tranquilli, infatti è stato attaccato dal collega Bruno Vespa, a causa del ritardo accumulato. ‘Porta a Porta’ è iniziato verso l’una di notte e questo ha fatto infuriare il presentatore, che avrebbe voluto più rispetto da parte di Amedeo Sebastiani. Un altro episodio molto negativo riguarda la vicenda legata a Morgan, estromesso dalla giuria di ‘Sanremo Giovani’ per le gravi accuse al padrone di casa. I giudici sono infatti stati solo tre, ovvero Luca Barbarossa, Piero Pelù e Beatrice Venezi. ...

infoitcultura : Morgan insulta Amadeus: il conduttore pronto a denunciarlo - mgzk24 : RT @Gazzettino: @TottiOfficial, #amaral lo accusa: «Mi diceva 'Negro in favela mangiavi la m....'». Il capitano pronto a denunciarlo https:… - Gazzettino : @TottiOfficial, #amaral lo accusa: «Mi diceva 'Negro in favela mangiavi la m....'». Il capitano pronto a denunciarlo - ILOVEPACALCIO : Amaral accusa Totti «Mi diceva 'Negro in favela mangiavi la m....'». L'ex capitano della Roma pronto a denunciarlo… - IlmsgitSport : @TottiOfficial, #amaral lo accusa: «Mi diceva 'Negro in favela mangiavi la mer..'». Il capitano pronto a denunciar… -