Libia, schiaffo della moglie di un pescatore a Di Maio: “Non ci parlo. Non li perdonerò mai” (Di sabato 19 dicembre 2020) Una videoconferenza con i parenti dei pescatori, l’armatore e le autorità di Mazara del Vallo, sindaco in testa. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il ministro della Giustizia, il mazarese Alfonso Bonafede, pensavano di cavarsela così. Invece, la diretta si è rivelata un boomerang: l’ennesima occasione in cui il governo si è dimostrato distante – non solo fisicamente – dalle famiglie. E, infatti, sia l’armatore sia il sindaco non hanno nascosto una certa delusione per una mancata visita domani, quando è previsto l’arrivo dei pescatori a Mazara. La moglie di un pescatore, poi, ha disertato l’incontro con Di Maio in aperta polemica con l’esecutivo. “Non li perdonerà mai”, ha detto. Il governo pensa di cavarsela con una video chiamata La videoconferenza si è tenuta nell’aula consiliare di Mazara ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Una videoconferenza con i parenti dei pescatori, l’armatore e le autorità di Mazara del Vallo, sindaco in testa. Il ministro degli Esteri, Luigi Di, e il ministroGiustizia, il mazarese Alfonso Bonafede, pensavano di cavarsela così. Invece, la diretta si è rivelata un boomerang: l’ennesima occasione in cui il governo si è dimostrato distante – non solo fisicamente – dalle famiglie. E, infatti, sia l’armatore sia il sindaco non hanno nascosto una certa delusione per una mancata visita domani, quando è previsto l’arrivo dei pescatori a Mazara. Ladi un, poi, ha disertato l’incontro con Diin aperta polemica con l’esecutivo. “Non li perdonerà mai”, ha detto. Il governo pensa di cavarsela con una video chiamata La videoconferenza si è tenuta nell’aula consiliare di Mazara ...

Certo è una balla, ma in Libia ogni verità è relativa. E comunque vale meno della smentita di chi ha piegato il capo ad un ricatto. Il tentativo del presidente del Consiglio di spacciare la resa ...

Tutti felici per la liberazione dei pescatori, sequestrati in Libia dalle milizie di Khalifa Haftar, e in viaggio verso casa. Eppure la detenzione rappresenta una macchia sulla diplomazia italiana: ...

