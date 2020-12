Le misure per Natale in vigore da oggi. Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Di sabato 19 dicembre 2020) Ecco il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni ... Leggi su ragusah24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Ecco il. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni ...

dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - Agenzia_Ansa : In serata è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe #Conte sulle nuove misure anti #Covid per le feste d… - amnestyitalia : In almeno 60 stati, le violenze delle forze di polizia e l’eccessiva delega a queste ultime per attuare le misure d… - Glucab : @Veronic42014792 @alscol1 @ing_michele @chedisagio Ma non è che vogliono perché sono cattivi, bisogna preservare l'… - fabioasud : RT @AndreC198: governo: adotta misure parecchio restrittive opposizione: BERGONNIIAA!1! CI FAI MORIRE DI FAMEEE APRI TUTTOOOO!1! governo:… -

Ultime Notizie dalla rete : misure per Decreto Ristori: le misure per la scuola Tecnica della Scuola Decreto Natale: tutte le misure previste dal 21 dicembre al 6 gennaio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri, 18/12/2020, ha esposto in diretta tutte le misure previste dal nuovo Decreto Natale.

Coronavirus, Cgia: il 2021 sia tax free per le Pmi, costo 28 miliardi

Il 2021 per le piccole e medie imprese dovrebbe essere "tax free": a ribadire la richiesta è la Cgia di Mestre, secondo cui una misura simile sarebbe "l'unica possibilità per consentire a queste attiv ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri, 18/12/2020, ha esposto in diretta tutte le misure previste dal nuovo Decreto Natale.Il 2021 per le piccole e medie imprese dovrebbe essere "tax free": a ribadire la richiesta è la Cgia di Mestre, secondo cui una misura simile sarebbe "l'unica possibilità per consentire a queste attiv ...