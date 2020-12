Ippoliti Coordinatore Consigli Istituto | “Sarà scuola chiusa fino a giugno”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “E’ ormai evidente che arriveremo acon le scuole chiuse, almeno per quanto riguarda le secondarie di secondo grado”. L’allarme è di Almerico, portavoce del Coordinamento Presidentididella Campania. “Sullain Campania è in atto un gioco di bassa politica che non tiene conto delle esigenze degli studenti. Continuano a rinviare di settimana in settimana il ritorno in presenza, A questo si aggiunge il caos generato dalle ordinanze Regionali, che vorrebbero timidamente riaprire alcuni cicli didattici, e quelle sindacali che, invece, continuano a tenere le scuole chiuse, molto spesso senza una reale necessità e senza comunicare i dati per i quali vengono prese queste decisioni in nome della salute dei cittadini. Giova ricordare ...