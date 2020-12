Barcellona, Messi come Pelè: 643 gol realizzati con un solo club per l’argentino (Di sabato 19 dicembre 2020) Il fuoriclasse del Barcellona, Lionel Messi, taglia un altro grande traguardo e frantuma l’ennesimo record della sua eccezionale vita calcistica. l’argentino, grazie alla rete realizzata quest’oggi contro il Valencia, ha firmato il 643° gol in partite ufficiali con la maglia bluagrana, diventando il giocatore ad aver segnato più gol nella storia del calcio con un solo club, eguagliando quelli totalizzati da Pelé con il Santos. La Pulce è sempre più nella storia e sembra non volersi affatto fermare. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Il fuoriclasse del, Lionel, taglia un altro grande traguardo e frantuma l’ennesimo record della sua eccezionale vita calcistica., grazie alla rete realizzata quest’oggi contro il Valencia, ha firmato il 643° gol in partite ufficiali con la maglia bluagrana, diventando il giocatore ad aver segnato più gol nella storia del calcio con un, eguagliando quelli totalizzati da Pelé con il Santos. La Pulce è sempre più nella storia e sembra non volersi affatto fermare. SportFace.

