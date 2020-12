Abisso bocciato dai vertici arbitrali dopo Roma-Toro (Di sabato 19 dicembre 2020) Una gestione sbagliata della partita, soprattutto segnata da quel secondo giallo nel primo quarto d'ora che ha lasciato il Toro in dieci all'Olimpico condizionando così l'intero incontro e anche le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 dicembre 2020) Una gestione sbagliata della partita, soprattutto segnata da quel secondo giallo nel primo quarto d'ora che ha lasciato ilin dieci all'Olimpico condizionando così l'intero incontro e anche le ...

sportli26181512 : Un Abisso di errori. Per i vertici arbitrali, gestione sbagliata in Roma-Toro: Un Abisso di errori. Per i vertici a… - Gazzetta_it : Un #Abisso di errori. Per i vertici arbitrali, gestione sbagliata in #Roma-Torino - RY8113 : @pisto_gol Abisso bocciato? Mentre gli altri possono ritrovarsi a disputare una finale #Ucl? - Milleenne : @pisto_gol Abisso bocciato? Ma se è stato designato per un match di cartello!! - romanewseu : #Abisso bocciato dai vertici arbitrali, ma niente turno di stop #ASRoma #Romanewseu -