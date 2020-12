Rezza: “Scuole a rischio, non è previsto vaccino per i bambini” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Se la curva non calerà ulteriormente, la riapertura delle Scuole prevista per il prossimo 7 gennaio è a forte rischio. Il segnale arriva direttamente dal Ministero della Salute, per ammissione del direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza: “L’Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quanto visto nelle ultime settimane. Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e in terapia intensiva. Se i numeri restano questi, la riapertura delle Scuole è a forte rischio”. A questo va aggiunta l’esclusione dei bambini dalla prima fase della campagna vaccinale: “Inizialmente non è prevista alcuna vaccinazione per i bambini, si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Se la curva non calerà ulteriormente, la riapertura delleprevista per il prossimo 7 gennaio è a forte. Il segnale arriva direttamente dal Ministero della Salute, per ammissione del direttore generale della Prevenzione Gianni: “L’Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quanto visto nelle ultime settimane. Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e in terapia intensiva. Se i numeri restano questi, la riapertura delleè a forte”. A questo va aggiunta l’esclusione deidalla prima fase della campagna vaccinale: “Inizialmente non è prevista alcuna vaccinazione per i, si ...

