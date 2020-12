Recovery, le Regioni del Sud scrivono a Conte: 'Siamo preoccupati' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sei presidenti di Regione del Sud hanno scritto una lettera a Giuseppe Conte sulla ripartizione del Next Generation Eu, chiedendo un incontro per discuterne di persona e esprimendo 'viva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sei presidenti di Regione del Sud hanno scritto una lettera a Giuseppesulla ripartizione del Next Generation Eu, chiedendo un incontro per discuterne di persona e esprimendo 'viva ...

TgrMolise : I Presidenti delle #Regioni del #Sud provano a concordare una strategia comune per la ripartizione e l'utilizzo del… - repubblica : Recovery, le Regioni del Sud chiedono incontro a Conte: 'Rivediamo l'uso dei fondi' - Italia_Notizie : Recovery Plan, i governatori delle regioni Sud, preoccupati per la distribuzione dei fondi, chiedono un incontro a… - irpiniatimes1 : RECOVERY FUND, INCONTRO DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI MERIDIONALI - Patty66509580 : Recovery Plan, i governatori delle regioni Sud, preoccupati per la distribuzione dei fondi, chiedono un incontro a… -