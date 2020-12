Pomeriggio 5: maxi rissa a Venezia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo Roma anche Venezia colpita dal problema delle maxi risse e assembramenti tra giovanissimi. Pochi giorni fa abbiamo visto a Roma la maxi rissa al Pincio. I giovani ragazzi di Venezia, stando alle prime ricostruzioni si sarebbero dati appuntamento sui social. A Venezia, come a Roma, una quarantina di adolescenti è stata protagonista di una maxi rissa, sul posto anche la Polizia Municipale. Secondo quanto si è appreso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo Roma anchecolpita dal problema dellerisse e assembramenti tra giovanissimi. Pochi giorni fa abbiamo visto a Roma laal Pincio. I giovani ragazzi di, stando alle prime ricostruzioni si sarebbero dati appuntamento sui social. A, come a Roma, una quarantina di adolescenti è stata protagonista di una, sul posto anche la Polizia Municipale. Secondo quanto si è appreso Articolo completo: dal blog SoloDonna

divorex82 : RT @enzopresutto_: Oggi pomeriggio sarò relatore in #Senato del DL #ristori.DL che racchiude 4 interventi economici. Orgoglioso del lavoro… - AigetEnergia : Decreto Ristori, ok a taglio oneri bollette per le imprese. Il provvedimento oggi in aula al Senato, verso un maxi… - tranellio : RT @enzopresutto_: Oggi pomeriggio sarò relatore in #Senato del DL #ristori.DL che racchiude 4 interventi economici. Orgoglioso del lavoro… - nessunoindietro : RT @enzopresutto_: Oggi pomeriggio sarò relatore in #Senato del DL #ristori.DL che racchiude 4 interventi economici. Orgoglioso del lavoro… - primaopoitorna : RT @enzopresutto_: Oggi pomeriggio sarò relatore in #Senato del DL #ristori.DL che racchiude 4 interventi economici. Orgoglioso del lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio maxi Pomeriggio 5: maxi rissa a Venezia SoloDonna Pomeriggio 5: maxi rissa a Venezia

Dopo Roma anche Venezia colpita dal problema delle maxi risse e assembramenti tra giovanissimi. Pochi giorni fa abbiamo visto a Roma la maxi rissa al Pincio. I giovani ragazzi di Venezia, stando alle ...

Confidustria verso la maxi fusione: Ascoli-Fermo porge la mano, Ancona-Pesaro pronta a dire sì in attesa di Macerata

Il comunicato, a ora di cena, arriva da Confindustria Centro Adriatico (Ascoli-Fermo) che ieri pomeriggio ha votato a favore per la fusione con Marche Nord (cioè Ancona-Pesaro) per un nuovo ente di ...

Dopo Roma anche Venezia colpita dal problema delle maxi risse e assembramenti tra giovanissimi. Pochi giorni fa abbiamo visto a Roma la maxi rissa al Pincio. I giovani ragazzi di Venezia, stando alle ...Il comunicato, a ora di cena, arriva da Confindustria Centro Adriatico (Ascoli-Fermo) che ieri pomeriggio ha votato a favore per la fusione con Marche Nord (cioè Ancona-Pesaro) per un nuovo ente di ...