OVS | Intesa Sanpaolo aumenta il prezzo obiettivo

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gli analisti dihanno alzato il target price su OVS portandolo da 0,98 a 1,15 euro e hanno confermato la raccomandazione “hold“. A Milano, composto rialzo per il leader dell’abbigliamento in Italia che archivia la sessione con un guadagno dello 0,30%.

(Teleborsa) – Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno alzato il target price su OVS portandolo da 0,98 a 1,15 euro e hanno confermato la raccomandazione “hold”.A Milano, composto ...OVS sarebbe in procinto di aggiudicarsi Stefanel per una cifra ancora non comunicata. Se ne saprà di più a gennaio. L’AD Beraldo anticipa che la sede di Ponte di Piave non sarà mantenuta. Conservati i ...