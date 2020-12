Oltre 5.000 tamponi e 381 positivi: la mappa dei contagi del 18 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.085 tamponi : 3.376 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.620 nello screening con percorso Antigenico)... Leggi su anconatoday (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.085: 3.376 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.620 nello screening con percorso Antigenico)...

Adnkronos : #Covid, allarme medici: 'Mancano oltre 3.000 anestesisti' - CapgeminiItalia : Ce l’abbiamo fatta! Grazie agli oltre 3.900 di voi che hanno accettato la challenge lanciata con @AWorld_ActNow sia… - melysenda : RT @Kapparar1: @Pgreco_ @_CFerre_ @martinacarletti Per non parlare degli oltre 350.000 morti ogni anno per malattie cardiovascolari. Neanc… - LaPresse_news : RT @DiscoveryItalia: Grazie per aver seguito sul @nove il 'finale di stagione' di #Fake #LaFabbricaDelleNotizie che chiude con il record de… - GiulivoGiovanni : RT @AmazonNewsItaly: Annunciato oggi “Accelera con Amazon”, programma di formazione gratuito realizzato in collaborazione con @ITAtradeagen… -