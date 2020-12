Noomi Rapace sarà Amleto in una nuova versione "folle e sanguinosa" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Noomi Rapace sarà la protagonista del nuovo adattamento di Amleto diretto da Ali Abbasi, le cui riprese avranno inizio nell'autunno 2021. Noomi Rapace sarà Amleto nel nuovo lavoro firmato da Ali Abbasi. L'attrice svedese è stata infatti scelta per essere la protagonista del nuovo adattamento di una delle tragedie più celebri di William Shakespeare. A distanza di due anni da Border: Creature di confine, film da lui diretto e co-sceneggiato, Ali Abbasi si è rimesso al lavoro per realizzare un'opera che non passerà di certo inosservata. Il suo prossimo progetto rappresenterà infatti una rivisitazione al femminile di Amleto, nella quale sarà Noomi Rapace a recitare la celebre frase "Essere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020)la protagonista del nuovo adattamento didiretto da Ali Abbasi, le cui riprese avranno inizio nell'autunno 2021.nel nuovo lavoro firmato da Ali Abbasi. L'attrice svedese è stata infatti scelta per essere la protagonista del nuovo adattamento di una delle tragedie più celebri di William Shakespeare. A distanza di due anni da Border: Creature di confine, film da lui diretto e co-sceneggiato, Ali Abbasi si è rimesso al lavoro per realizzare un'opera che non passerà di certo inosservata. Il suo prossimo progetto rappresenterà infatti una rivisitazione al femminile di, nella qualea recitare la celebre frase "Essere ...

