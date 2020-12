“Espulsione, finisce qui”. GF Vip, nuovi guai per Filippo Nardi. E fuori dalla casa la resa dei conti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle ultime ore non si parla d’altro che delle parole fuori luogo pronunciate da Filippo Nardi al GF Vip 5, non una ma svariare volte. Inizialmente alcuni dei concorrenti erano passati sopra a tali affermazioni, magari interpretandoli come una caduta di stile da parte del nuovo coinquilino. Le frasi denigratorie ed offensive nei confronti di Maria Teresa Ruta hanno indignato il reality e Guenda Goria. Manca poco, presto sarà chiaro se Filippo Nardi uscirà o meno dalla casa GF Vip. Tuttavia, vista la gravità delle offese contro Maria Teresa Ruta, l’Espulsione dal reality sembra lo scenario più probabile. Voci di corridoio affermano che anche Alfonso Signorini sia fortemente scosso dallo spiacevole accaduto. ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle ultime ore non si parla d’altro che delle paroleluogo pronunciate daal GF Vip 5, non una ma svariare volte. Inizialmente alcuni dei concorrenti erano passati sopra a tali affermazioni, magari interpretandoli come una caduta di stile da parte del nuovo coinquilino. Le frasi denigratorie ed offensive nei confronti di Maria TeRuta hanno indignato il reality e Guenda Goria. Manca poco, presto sarà chiaro seuscirà o menoGF Vip. Tuttavia, vista la gravità delle offese contro Maria TeRuta, l’dal reality sembra lo scenario più probabile. Voci di corridoio affermano che anche Alfonso Signorini sia fortemente scosso dallo spiacevole accaduto. ...

