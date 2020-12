Cyberpunk 2077: Microsoft rimborsa su Xbox ma non toglie il titolo dallo Store (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriva su Twitter la conferma di come Microsoft vuole gestire la questione Cyberpunk 2077 e rimborsi. A differenza di Sony, che ha inizialmente fatto tira e molla sulla questione confondendo gli utenti per poi eliminare nottetempo il titolo dal PlayStation Store e promettere i tanto agognati rimborsi, Microsoft ha utilizzato un approccio diverso. La casa di Redmond si esposta di meno, valutato per bene la situazione e solo ora, sull'account Twitter del supporto clienti, ha sostanzialmente ribadito in tre tweet che la politica di rimborso già regolarmente applicata sarà estesa. "Per assicurare che ogni giocatore abbia l'esperienza che si aspetta su Xbox, espanderemo la nostra già esistente politica dei resi offrendo rimborsi totali a tutti coloro che hanno acquistato ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriva su Twitter la conferma di comevuole gestire la questionee rimborsi. A differenza di Sony, che ha inizialmente fatto tira e molla sulla questione confondendo gli utenti per poi eliminare nottetempo ildal PlayStatione promettere i tanto agognati rimborsi,ha utilizzato un approccio diverso. La casa di Redmond si esposta di meno, valutato per bene la situazione e solo ora, sull'account Twitter del supporto clienti, ha sostanzialmente ribadito in tre tweet che la politica di rimborso già regolarmente applicata sarà estesa. "Per assicurare che ogni giocatore abbia l'esperienza che si aspetta su, espanderemo la nostra già esistente politica dei resi offrendo rimborsi totali a tutti coloro che hanno acquistato ...

