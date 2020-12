Chirs Nolan | esce oggi il nuovo singolo “Euforia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 dicembre 2020), per Sony Music Entertainment, “”, ildi Chris, produttore tra i più quotati della scena urban attuale, con la collaborazione di Tedua, Madame, Aiello e Birthh, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Chris, nome d’arte di Christian Mazzocchi, è un giovane producer italiano classe ‘95. La sua firma è presente in alcuni album dei più importanti rapper italiani come Ghali, Ernia, Sfera Ebbasta e Ketama 126. In “” è accompagnato da un quartetto d’eccezione, specchio della creatività della nuova generazione musicale italiana: Tedua, artista con cui il produttore ha avviato un sodalizio artistico tra i più interessanti degli ultimi anni, Madame, la nuova voce del rap italiano, Aiello, simbolo del ...