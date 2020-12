Brad Pitt, una carriera bella come lui! (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Ho incontrato un tizio, è carino. Certo non è Brad Pitt…” Il nome Brad Pitt è diventato sinonimo di adone per eccellenza nel linguaggio comune mondiale, nelle espressioni e perfino nelle canzoni. Un po’ come con il suo personaggio Benjamin Button, lo statuario attore non sembra soccombere all’azione del tempo, al contrario. E forse nessuno in ben trenta anni di carriera, è riuscito veramente a strappargli lo statuto di sex symbol assoluto, immagine di glamour, eterna giovinezza, e potere, emblematico Deo dell’Olimpo hollywoodiano. Ma ciò che stupisce di Brad Pitt non è la serie di innumerevoli top list di fascino sistematicamente vinte anno dopo anno. Ciò che sorprende piacevolmente è invece l’intelligenza e la consistenza con cui egli ha gestito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Ho incontrato un tizio, è carino. Certo non è…” Il nomeè diventato sinonimo di adone per eccellenza nel linguaggio comune mondiale, nelle espressioni e perfino nelle canzoni. Un po’con il suo personaggio Benjamin Button, lo statuario attore non sembra soccombere all’azione del tempo, al contrario. E forse nessuno in ben trenta anni di, è riuscito veramente a strappargli lo statuto di sex symbol assoluto, immagine di glamour, eterna giovinezza, e potere, emblematico Deo dell’Olimpo hollywoodiano. Ma ciò che stupisce dinon è la serie di innumerevoli top list di fascino sistematicamente vinte anno dopo anno. Ciò che sorprende piacevolmente è invece l’intelligenza e la consistenza con cui egli ha gestito ...

dvezzosi_it : @RepubblicaTv @repubblica Dalla pagina Wikipedia di questo scienziato: È soprannominato il 'Bulldog della Lega' e p… - dafnebog : Brad Pitt in tendenza con tutte le sue foto è proprio una gioia per i miei occhi - sperimentando_ : RT @allineedistrash: brad pitt è come il vino più invecchia più è buono tanti auguri amor #BradPitt - insecuremind_ : RT @allineedistrash: brad pitt è come il vino più invecchia più è buono tanti auguri amor #BradPitt - AuroraDangelo7 : BRAD PITT CINQUANTA SETTE ANNI OGGI .. TANTI AUGURI AL PIÙ BELLO DI TUTTI ???? #BradPitt

George Clooney e lo scherzo a Brad Pitt e Meryl Streep: "Gliel'ho detto molti anni dopo"

Nel corso degli anni, l'interprete di Paradiso amaro ha dimostrato di essere un vero e proprio burlone e lo sanno bene anche alcuni dei suoi migliori amici, tra cui Brad Pitt e Matt Damon.

