BCE, sarà l’olandese Elderson il vicepresidente del Consiglio di vigilanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – sarà l’olandese Frank Elderson il vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE, organo presieduto dall’italiano Andrea Enria. Oggi il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha infatti deciso di proporre la nomina di Elderson, entrato da pochi giorni nel Comitato esecutivo, a vicepresidente della vigilanza sulle banche. Secondo quanto riporta un comunicato, la BCE ha informato della sua decisione la presidente della Commissione affari economici e monetari del parlamento UE, l’italiana Irene Tinagli, così come il presidente di turno dell’Ecofin, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz. Le regole sulla vigilanza bancaria della BCE prevedono infatti che la nomina ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) –Frankildeldidella BCE, organo presieduto dall’italiano Andrea Enria. Oggi ildirettivo della Banca centrale europea ha infatti deciso di proporre la nomina di, entrato da pochi giorni nel Comitato esecutivo, adellasulle banche. Secondo quanto riporta un comunicato, la BCE ha informato della sua decisione la presidente della Commissione affari economici e monetari del parlamento UE, l’italiana Irene Tinagli, così come il presidente di turno dell’Ecofin, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz. Le regole sullabancaria della BCE prevedono infatti che la nomina ...

Loredanataberl1 : RT @RaiStudio24: A. #Bagnai (@AlbertoBagnai - @LegaSalvini) a #Studio24: indebitarsi con la Commissione Europea, e non con i mercati, impli… - Gian_Santovito : RT @RaiStudio24: A. #Bagnai (@AlbertoBagnai - @LegaSalvini) a #Studio24: indebitarsi con la Commissione Europea, e non con i mercati, impli… - MariaAn32957564 : RT @RaiStudio24: A. #Bagnai (@AlbertoBagnai - @LegaSalvini) a #Studio24: indebitarsi con la Commissione Europea, e non con i mercati, impli… - BrilloNic : RT @RaiStudio24: A. #Bagnai (@AlbertoBagnai - @LegaSalvini) a #Studio24: indebitarsi con la Commissione Europea, e non con i mercati, impli… - FedericaFlajani : RT @RaiStudio24: A. #Bagnai (@AlbertoBagnai - @LegaSalvini) a #Studio24: indebitarsi con la Commissione Europea, e non con i mercati, impli… -

Ultime Notizie dalla rete : BCE sarà Mps si prepara per Unicredit, servono 2,5 miliardi. Sfida aperta sui 3 mila tagli Corriere della Sera