Morgan fuori dal Festival. "Vergognatevi miserabili" - (Di giovedì 17 dicembre 2020) Novella Toloni Dopo le forti proteste per l'esclusione dal Festival nella categoria Big, il cantautore è stato escluso anche dalla giuria di Sanremo Giovani Due esclusioni in colpo solo. Morgan fuori dalla gara di Sanremo e anche dalla giuria di Sanremo Giovani. A mettere nei guai il popolare cantautore sono state le sue dichiarazioni fatte dopo l'indiscrezione trapelata sulla sua presunta esclusione dal Festival 2021. Ma procediamo con ordine. A dare il via a tutta la vicenda sono state le rivelazioni fatte, nelle scorse ore, da Red Ronnie. Il critico musicale ha spoilerato in anteprima i nomi di buona parte degli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo. La kermesse canora si terrà, presumibilmente, a marzo 2021, ma i nomi dei Big in gara sarebbero dovuti essere ufficializzati ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Novella Toloni Dopo le forti proteste per l'esclusione dalnella categoria Big, il cantautore è stato escluso anche dalla giuria di Sanremo Giovani Due esclusioni in colpo solo.dalla gara di Sanremo e anche dalla giuria di Sanremo Giovani. A mettere nei guai il popolare cantautore sono state le sue dichiarazioni fatte dopo l'indiscrezione trapelata sulla sua presunta esclusione dal2021. Ma procediamo con ordine. A dare il via a tutta la vicenda sono state le rivelazioni fatte, nelle scorse ore, da Red Ronnie. Il critico musicale ha spoilerato in anteprima i nomi di buona parte degli artisti in gara al prossimodi Sanremo. La kermesse canora si terrà, presumibilmente, a marzo 2021, ma i nomi dei Big in gara sarebbero dovuti essere ufficializzati ...

