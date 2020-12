Biathlon, inseguimento maschile Hochfilzen 2 2020 in tv: data, orario e come vederlo in diretta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il programma del secondo inseguimento maschile 12.5 km di Hochfilzen, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Saranno quattro norvegesi a partire per primi dal cancelletto dopo il dominio norge nella sprint di giovedì pomeriggio. Lukas Hofer avrà il pettorale numero 15. L’evento, previsto sabato 19 dicembre alle ore 13, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il programma del secondo12.5 km di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Saranno quattro norvegesi a partire per primi dal cancelletto dopo il dominio norge nella sprint di giovedì pomeriggio. Lukas Hofer avrà il pettorale numero 15. L’evento, previsto sabato 19 dicembre alle ore 13, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Biathlon, le pagelle di oggi: Laegreid è ormai una certezza, Boe è tornato. Hofer e Bionaz promossi

Si è aperta oggi con la sprint maschile la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon, di scena ancora una volta a Hochfielzen (Austria). Gli ultimi sforzi prima della pausa natalizia no ...

