Arriva farmaco per l’artrite reumatoide che uccide il Covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alfie Borromeo La Revive Therapeutics, azienda specializzata nella produzione di farmaci cannabinoidi contro le infezioni rare, che ha dichiarato di star lavorando ad un nuovo farmaco anti Covid. Il farmaco in questione, la bucillamina, è un farmaco antireumatico e antinfiammatorio utilizzato da oltre 30 anni in Giappone e Corea del Sud per curare l’artrite reumatoide. Come spiegato da Michael Frank, CEO di Revive Therapeutics, l’obiettivo è ora riproporre lo stesso trattamento per la cura dell’infiammazione dei polmoni causata dal virus. Revive è l’unica azienda che sta attualmente studiando il farmaco per questo uso e ha fatto sapere che presto condividerà i dati ottenuti una volta analizzati. A luglio, la società ha ricevuto l’approvazione dalla Food and ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alfie Borromeo La Revive Therapeutics, azienda specializzata nella produzione di farmaci cannabinoidi contro le infezioni rare, che ha dichiarato di star lavorando ad un nuovoanti. Ilin questione, la bucillamina, è unantireumatico e antinfiammatorio utilizzato da oltre 30 anni in Giappone e Corea del Sud per curare. Come spiegato da Michael Frank, CEO di Revive Therapeutics, l’obiettivo è ora riproporre lo stesso trattamento per la cura dell’infiammazione dei polmoni causata dal virus. Revive è l’unica azienda che sta attualmente studiando ilper questo uso e ha fatto sapere che presto condividerà i dati ottenuti una volta analizzati. A luglio, la società ha ricevuto l’approvazione dalla Food and ...

iamdavidev : @JaponicaIrai @Twittaia1 poi, oh, chiaro che se tra 4 mesi arriva un farmaco che funziona tipo un antibiotico cambia tutto - tsken_ : Spero arrivi a tutte quelle persone che più per un problema di genetica che di 'forchetta'.. soffrono di questo pro… - _ItsGiorgia : @LaAndre7 La cura esiste, questo medico lo conosco e suoi pazienti li cura con questo farmaco con ottimi risultati - TheKlimber : @IaconiBiagio @lameduck1960 @giorgio_gori Non funziona che mi dai del censore perché vuoi la libertà di diffondere… - vinierm : RT @ilgiornale: La nuova speranza contro il Covid-19 arriva da un farmaco testato sugli animali: si chiama Molnupiravir e blocca la trasmis… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva farmaco Arriva in Ue farmaco innovativo per riduzione colesterolo Agenzia ANSA Arriva farmaco per l’artrite reumatoide che uccide il Covid

La Revive Therapeutics, azienda specializzata nella produzione di farmaci cannabinoidi contro le infezioni rare, che ha dichiarato di star lavorando ad un ...

Arriva il progetto Epropa per i malati di tumore al polmone: cure più efficaci per i pazienti all’estero

Aperto il progetto Epropa per i malati di tumore al polmone: i pazienti potranno andare all’estero per cure più rapide ed efficaci È stato avviato il progetto Epropa per coloro che affrontano il tumor ...

La Revive Therapeutics, azienda specializzata nella produzione di farmaci cannabinoidi contro le infezioni rare, che ha dichiarato di star lavorando ad un ...Aperto il progetto Epropa per i malati di tumore al polmone: i pazienti potranno andare all’estero per cure più rapide ed efficaci È stato avviato il progetto Epropa per coloro che affrontano il tumor ...