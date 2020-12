Arriva dalla Calabria il panettone alla cipolla rossa Igp (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Da Tropea, capitale turistica della Calabria, arriva il panettone alla cipolla rossa, uno dei prodotti identificativi dell'agricoltura calabrese con il bergamotto e il cedro. L'intuizione è del direttore artistico del Tropea cipolla Party, Paolo Pecoraro. Il panettone artigianale calabrese alla cipolla rossa di Tropea, rigorosamente IGP, assicura, è già un successo. Il sogno del ballerino di Tropea, che vive a Londra da oltre 20 anni, si è trasformato in realtà grazie all'arte pasticcera di Denisia Congi, giovane chef calabrese della Federazione Italiana Cuochi, che è riuscita a creare un inedito connubio tra l'elemento più tradizionale della festa natalizia e una delle eccellenze agroalimentari per antonomasia ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Da Tropea, capitale turistica della, arriva il, uno dei prodotti identificativi dell'agricoltura calabrese con il bergamotto e il cedro. L'intuizione è del direttore artistico del TropeaParty, Paolo Pecoraro. Ilartigianale calabresedi Tropea, rigorosamente IGP, assicura, è già un successo. Il sogno del ballerino di Tropea, che vive a Londra da oltre 20 anni, si è trasformato in realtà grazie all'arte pasticcera di Denisia Congi, giovane chef calabrese della Federazione Italiana Cuochi, che è riuscita a creare un inedito connubio tra l'elemento più tradizionale della festa natalizia e una delle eccellenze agroalimentari per antonomasia ...

ItaliaViva : Non ho la pretesa di decidere io come spendere i soldi europei, ma ho la pretesa che il Parlamento venga rispettato… - 97fra_cala : Ora che arriva il #vaccino non dobbiamo distogliere la nostra attenzione dalla vera priorità: recuperare la #pasquetta del 2020 ??. - una_Promessa : Non me lo aspettavo dalla quinta potenza economica mondiale sinceramente, quello che ci arriva spesso dai media è t… - _tonno_ : @luisaMononoke No, in bianco no eh. In caso mandi l'indirizzo e arriva un pacco dalla Sicilia. - fabiatonazzi : Giuseppe de Candia: l’amore per la Ciociaria arriva dalla Puglia.“A Frosinone” -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva dalla BMW R1150GS TEST YoungTimer: la prima con lo sguardo matto! La Stampa