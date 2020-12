PianetaMilan : #Andreazzoli: 'Scudetto? C'è anche il #Milan: è una certezza ormai' - FcInterNewsit : Andreazzoli: 'Lo Spezia gioca bene, il lavoro di Italiano ripaga. Scudetto? Dico Inter, è libera ora da altri impeg… - junews24com : Andreazzoli è sicuro: «Scudetto? Ecco perché il Milan ormai è una certezza» - - milansette : TMW RADIO - Andreazzoli: “Per lo scudetto c’è anche il Milan, ormai una certezza” - TUTTOJUVE_COM : Andreazzoli: 'Scudetto? Inter ora ha maggiori possibilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Andreazzoli Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Aurelio Andreazzoli, ex allenatore di Empoli e Roma, ha parlato a TMW della lotta Scudetto ...Andreazzoli ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle possibili contendenti. Per lui l'Inter è messa bene, così come il Milan ...