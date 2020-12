WEC | Porsche ufficializza la presenza in Classe LMDh

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà in griglia dal 2023, all'alba della. Un annuncio che non sorprende più di tanto dopo le prolungate attenzioni e manifestazioni di interesse sul progetto della...

FormulaPassion : #WEC: #Porsche tornerà nel 2023 - JeuxCaselli : RT @Motorsport_IT: #WRC | Ufficiale: Porsche avrà la sua LMDh nel 2023! - P300it : WEC | Anche Porsche aderisce al regolamento LMDh: il debutto nel 2023 ? di Federico Benedusi ??… - Motorsport_IT : #WRC | Ufficiale: Porsche avrà la sua LMDh nel 2023! - LucaSalvarani11 : RT @GiulyDuchessa: Ottima notizia. Il Board di #Porsche ha dato il via libera allo sviluppo di un prototipo LMDh. Porsche Motorsport costr… -

La scelta delle Porsche è ricaduta sulle LMDh per motivi di costi e per la possibilità, senz’altro da prende in considerazione, di poter gareggiare nel WEC e nel campionato americano IMSA senza dover ...A distanza di appena tre anni dal ritiro, Porsche annuncia di aver dato il via allo sviluppo di un programma sportivo che segnerà il ritorno della Casa di Zuffenhausen a Le Mans a partire dal 2023, qu ...