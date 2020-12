Totti, l’accusa shock di Amaral: “Mi chiamava ne***, volevo picchiarlo”. Il Pupone lo querela e Di Livio… (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francesco Totti non ci sta.L'ex capitano della Roma - secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' - è pronto a querelare Alexandre da Silva Mariano, noto ai più come Amaral. Il motivo? Di recente, il brasiliano che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2000 al 2002, ha mosso un'accusa pesantissima nei confronti di Totti. "Totti mi chiamava 'negro' e mi diceva che io, nella favela, mangiavo la m***a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma. 'Lui è il capitano', disse. E io gli risposi: 'Ma che capitano? Mi sta mancando col rispetto!'. Ero così nervoso che avrei voluto picchiare Totti".Parole che non sono certamente passate inosservate. "È assurdo che Totti abbia detto una cosa del ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francesconon ci sta.L'ex capitano della Roma - secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' - è pronto are Alexandre da Silva Mariano, noto ai più come. Il motivo? Di recente, il brasiliano che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2000 al 2002, ha mosso un'accusa pesantissima nei confronti di. "mi'negro' e mi diceva che io, nella favela, mangiavo la m***a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma. 'Lui è il capitano', disse. E io gli risposi: 'Ma che capitano? Mi sta mancando col rispetto!'. Ero così nervoso che avrei voluto picchiare".Parole che non sono certamente passate inosservate. "È assurdo cheabbia detto una cosa del ...

