Stuprata da Genovese Il racconto della vittima: "Diceva 'pippa, pippa'" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Parla la diciottenne vittima di stupro di Alberto Genovese: "Era violento e mi costringeva ad assumere droga. Avevo paura della sua reazione" "Mi Diceva 'pippa'. Sentivo che ero in pericolo di morte, ho avuto paura". Costretta ad assumere droga, poi sequestrata per 20 ore e violentata quasi fosse un corpo inanimato. È un racconto a dir poco rabbrividente quello della 18enne che ha denunciato la violenza sessuale subita da Alberto Genovese, l'imprenditore 43enne recluso nel carcere di San Vittore dallo scorso 6 novembre per stupro e spaccio di stupafacente. Tutto ha inizio una sera di giugno. La ragazza si reca per la prima volta a "terrazza sentimento", il mega attico in piazza Beltrade, a Milano, dove ...

