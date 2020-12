“Squalificato per un amore dentro la Casa”. GF Vip, Stefano Bettarini choc: ora svela il vero motivo dell’eliminazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Uno dei concorrenti che è stato costretto ad abbandonare anzitempo il ‘Grande Fratello Vip’ è stato Stefano Bettarini. Dopo essere rimasto nella Casa più spiata d’Italia per pochi giorni, è stato Squalificato dal programma per una bestemmia. Nelle ultime settimane era calato il silenzio su questa vicenda, ma l’ex calciatore è ritornato a parlarne rilasciando un’interessante e clamorosa intervista al settimanale ‘Oggi’. svelati dei retroscena incredibili, che cambierebbero tutto. In un primo momento si è soffermato sull’episodio incriminato: “Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia”. Poi ha iniziato a scagliarsi contro la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, insinuando che alla base della sua eliminazione ci sia ben altro. La produzione temeva che potesse uscire ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Uno dei concorrenti che è stato costretto ad abbandonare anzitempo il ‘Grande Fratello Vip’ è stato. Dopo essere rimasto nellapiù spiata d’Italia per pochi giorni, è statodal programma per una bestemmia. Nelle ultime settimane era calato il silenzio su questa vicenda, ma l’ex calciatore è ritornato a parlarne rilasciando un’interessante e clamorosa intervista al settimanale ‘Oggi’.ti dei retroscena incredibili, che cambierebbero tutto. In un primo momento si è soffermato sull’episodio incriminato: “Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia”. Poi ha iniziato a scagliarsi contro la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, insinuando che alla base della sua eliminazione ci sia ben altro. La produzione temeva che potesse uscire ...

